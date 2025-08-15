Свентек одолела нейтралку и третий год подряд вышла в полуфинал Цинциннати

Третья ракетка мира Ига Свентек из Польши пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале полька в двух сетах разобралась с «нейтральной» Анной Калинской (WTA 34) за 1 час и 31 минуту.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [3] – Анна Калинская [28] – 6:3, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Ига взяла реванш у Анны за поражение в полуфинале тысячника в Дубае-2024.

В полуфинале Цинциннати Свентек поборется с победительницей противостояния Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Ига третий год подряд сыграет в полуфинале на этих кортах и постарается выйти в свой первый финал.

Свентек проведет 21-й полуфинал на тысячниках в карьере и четвертый в сезоне 2025 года.

Getty Images/Global Images Ukraine

