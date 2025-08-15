Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 августа 2025, 10:40 |
108
0

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

15 августа 2025, 10:40 |
108
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 10).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 12-я встреча соперниц. Счет 7:4 в пользу Арины.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Анны Калинской.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Л. Киченок / Перес – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свентек – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены все четвертьфиналистки большого турнира WTA 1000 в Цинциннати
Арина Соболенко Елена Рыбакина WTA Цинциннати смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Футбол | 14 августа 2025, 23:12 2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Бокс | 15 августа 2025, 06:21 0
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»
Дерек ЧИСОРА: «Я думал, что Усик шутит, пока не увидел это вживую»

Британец рассказал интересную историю об Александре

19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 15.08.2025, 11:09
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
«Калькуляторы можно отложить». Соболева сыграет в квалификации US Open 2025
Теннис | 15.08.2025, 10:05
«Калькуляторы можно отложить». Соболева сыграет в квалификации US Open 2025
«Калькуляторы можно отложить». Соболева сыграет в квалификации US Open 2025
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14.08.2025, 23:55
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 32
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем