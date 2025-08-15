Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 10).

Это будет 12-я встреча соперниц. Счет 7:4 в пользу Арины.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Анны Калинской.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА