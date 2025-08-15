WTA15 августа 2025, 10:40 |
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
15 августа 2025, 10:40
15 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) состоятся матчи 1/4 финала.
Ориентировочно в 19:30 по Киеву на центральный корт выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 10).
Это будет 12-я встреча соперниц. Счет 7:4 в пользу Арины.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Иги Свентек, либо против Анны Калинской.
