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Англия
25 марта 2025, 20:24 | Обновлено 25 марта 2025, 20:30
658
0

«Огорченный». Первый комментарий Таллверова после диагностирования травмы

Максим поделился информацией о физическом состоянии

25 марта 2025, 20:24 | Обновлено 25 марта 2025, 20:30
658
0
«Огорченный». Первый комментарий Таллверова после диагностирования травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Игрок сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров поделился мыслями после того, как врачи диагностировали у него травму колена. Именно из-за повреждения футболист выбыл до конца текущего сезона.

«Общее состояние огорченное, хотелось помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы на восстановление. Через неделю-другую будет более понятно о сроках восстановления.

Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более подробно по срокам восстановления!

Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении к концу сезона не было бы», – сказал Таловеров.

Всего за «Плимут» Максим отыграл 11 матчей, в которых оформил два забитых мяча.

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Андрей Витренко Источник: Трибуна
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