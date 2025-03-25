«Огорченный». Первый комментарий Таллверова после диагностирования травмы

Игрок сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров поделился мыслями после того, как врачи диагностировали у него травму колена. Именно из-за повреждения футболист выбыл до конца текущего сезона.

«Общее состояние огорченное, хотелось помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы на восстановление. Через неделю-другую будет более понятно о сроках восстановления.

Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более подробно по срокам восстановления!

Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении к концу сезона не было бы», – сказал Таловеров.

Всего за «Плимут» Максим отыграл 11 матчей, в которых оформил два забитых мяча.