«Огорченный». Первый комментарий Таллверова после диагностирования травмы
Максим поделился информацией о физическом состоянии
Игрок сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров поделился мыслями после того, как врачи диагностировали у него травму колена. Именно из-за повреждения футболист выбыл до конца текущего сезона.
«Общее состояние огорченное, хотелось помочь сборной и клубу. Сейчас отдаю все силы на восстановление. Через неделю-другую будет более понятно о сроках восстановления.
Речь идет о неделях, а не о месяцах, Слава Богу. Конец сезона в начале мая, поэтому в ближайшие недели будет видно более подробно по срокам восстановления!
Если бы сезон заканчивался в конце мая, думаю, вопросов о возвращении к концу сезона не было бы», – сказал Таловеров.
Всего за «Плимут» Максим отыграл 11 матчей, в которых оформил два забитых мяча.
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