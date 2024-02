Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 18-летнюю Тайлу Престон (WTA 153) из Австралии за 1 час и 32 минуты.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала

Тайла Престон (Австралия) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале 500-тысячника Костюк встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (WTA 25) – Ван Синьюй (WTA 41). К слову, Марта стала первой четвертьфиналисткой турнира.

На старте соревнований в Сан-Диего Марта выиграла у Энн Ли. На этих корта Украину продолжает представлять и Даяна Ястремская, которая в 1/8 финала сыграет против Анны Блинковой.

Тайла Престон провела третий матч в 2024 году против украинок. На Australian Open она уступила Элине Свитолиной в 1-м раунде, а в четвертьфинале WTA 125 в Пуэрто-Вальярте обыграла Юлию Стародубцеву.

3rd QF of the Year 👏@marta_kostyuk gets past 18-year-old Preston in straight sets to advance in the #SanDiegoOpen! pic.twitter.com/mQnb0Dr3tU