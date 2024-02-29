Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Марта разобралась с Тайлой Престон во 2-м раунде 500-тысячника в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 18-летнюю Тайлу Престон (WTA 153) из Австралии за 1 час и 32 минуты.
WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала
Тайла Престон (Австралия) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертьфинале 500-тысячника Костюк встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (WTA 25) – Ван Синьюй (WTA 41). К слову, Марта стала первой четвертьфиналисткой турнира.
На старте соревнований в Сан-Диего Марта выиграла у Энн Ли. На этих корта Украину продолжает представлять и Даяна Ястремская, которая в 1/8 финала сыграет против Анны Блинковой.
Тайла Престон провела третий матч в 2024 году против украинок. На Australian Open она уступила Элине Свитолиной в 1-м раунде, а в четвертьфинале WTA 125 в Пуэрто-Вальярте обыграла Юлию Стародубцеву.
3rd QF of the Year 👏@marta_kostyuk gets past 18-year-old Preston in straight sets to advance in the #SanDiegoOpen! pic.twitter.com/mQnb0Dr3tU— wta (@WTA) February 28, 2024
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