Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
WTA
29 февраля 2024, 00:50 | Обновлено 29 февраля 2024, 01:49
795
8

Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Марта разобралась с Тайлой Престон во 2-м раунде 500-тысячника в США

29 февраля 2024, 00:50 | Обновлено 29 февраля 2024, 01:49
795
8
Костюк обыграла австралийку и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Сан-Диего (США).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 18-летнюю Тайлу Престон (WTA 153) из Австралии за 1 час и 32 минуты.

WTA 500 Сан-Диего. Хард. 1/8 финала

Тайла Престон (Австралия) – Марта Костюк (Украина) – 4:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале 500-тысячника Костюк встретится с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (WTA 25) – Ван Синьюй (WTA 41). К слову, Марта стала первой четвертьфиналисткой турнира.

На старте соревнований в Сан-Диего Марта выиграла у Энн Ли. На этих корта Украину продолжает представлять и Даяна Ястремская, которая в 1/8 финала сыграет против Анны Блинковой.

Тайла Престон провела третий матч в 2024 году против украинок. На Australian Open она уступила Элине Свитолиной в 1-м раунде, а в четвертьфинале WTA 125 в Пуэрто-Вальярте обыграла Юлию Стародубцеву.

По теме:
Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С двумя украинками. Известны все участницы 2-го круга в Сан-Диего
Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего
Тайла Престон Марта Костюк WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
Футбол | 28 февраля 2024, 22:14 8
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году

Украинский вингер вывел «Челси» вперед в матче Кубка Англии

Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Футбол | 28 февраля 2024, 16:12 4
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте
Источник: Лунин и Реал решили отложить переговоры о новом контракте

Ситуацию планируют обсудить в конце сезона

Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Футбол | 28.02.2024, 17:05
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
Экс-гендиректор УПЛ и Карпат обвинил Александрию и Шахтер в сговоре
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»
Теннис | 28.02.2024, 01:59
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если говорить в двух словах, то я забыла, как играть в теннис»
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 28.02.2024, 18:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
молодець, в принципі без особливих проблем...але нервові клітини не вічні, Марто, треба спокійніше бути на корті
Ответить
+7
kollekciy
Марту з перемогою.  А, Престон дійсно на підйомі, тільки майже відмінна агресивна гра Марти сьогодні, змогла справитися з австралійкою. З такою цікавою грою Марті можна і з Павлушею дубь 2 спробувати.
Ответить
+4
Александр Ад
Марта виграла,молодець.Но знову перша подача нестабільна,і на мартиному обличчі муки страждання ,протягом всього матчу.Тренерша не витримала і теж стала,доволі успішно, гримасничати. Марті не розлаблятися і виграти наступний матч!
Ответить
+4
Vlad Holl
І знову 9 подвійних . Стабільність - наше все. Ну , а психи то взагалі цілий театр , правда їй далеко до Макінроя.
Ответить
+2
sv_2000
Две разные Марты были. В первом сете играла в кмбинационный теннис в стиле Вондрушеаой, во втором в силовой.... Мне кажется, Марта что-то отрабатывала в первом сете по указанию тренера. Интересно было наблюдать.  Подпортили впечатление слабая подача и психи на ровном месте в середине второго сета
Ответить
+1
introvert
Навіть за рахунку 2-4 у першому сеті особливого хвилювання не було, бо відчувалося, що Престон грає на межі, а то й за межею власних можливостей. На відміну від Марти, яка показала далеко не все що могла. Але про це надмірне захоплення слайсами, яким вона грішила в першій партії, до наступного матчу варто було б забути. Неважливо, хто буде по той бік сітки, кацапка, чи китаянка, - дивні накидування на хавкорт, на відміну від юної австралійки, наступна суперниця пробачати не буде.
Загалом після гри значно більше приводів для оптимізму, ніж для дорікань. Особливо тішить якість першої подачі.
Ответить
+1
introvert
Кожен бачить у грі Марти щось своє, хоча стогони колег-дописувачів з приводу подачі відверто дивують)) 58% першої подачі - це не добре і не погано, середній, робочий показник. А от 80% її реалізації (у другому сеті за 90) - це реально круто. Так, 9 подвійних, але це ж Марта, для неї це нижче норми)
Ответить
0
Elis
Молодець Марта! Далі по сітці деімперіалізація, а потім Даяна. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
28.02.2024, 12:07 6
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 18
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 247
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
27.02.2024, 19:33 1
Футбол
Фьюри vs Усик. Кто выиграет от переноса боя?
Фьюри vs Усик. Кто выиграет от переноса боя?
27.02.2024, 14:03 1
Бокс
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 352
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем