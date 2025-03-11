Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Имад АШУР: «Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ»
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 19:03 | Обновлено 11 марта 2025, 19:06
483
0

Имад АШУР: «Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ»

«Полесье» потерпело самое крупное поражение в УПЛ

11 марта 2025, 19:03 | Обновлено 11 марта 2025, 19:06
483
0
Имад АШУР: «Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур попытался объяснить разгромное поражение от «Вереса» (1:5) в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Такие матчи случаются в истории каждого клуба. И, конечно, они будут восприниматься болезненно, и это нормально при таком конечном счете.

Мы знали, за счет чего соперник будет создавать моменты. Знали об их опасных контратаках. И самое обидно, что мы в этих переходных фазах недоработали. Также были совершенно ненужные ошибки, которые привели как минимум к двум мячам.

– В матче первого круга ваша команда победила благодаря одиннадцатиметровому удару. Такое ощущение, что вы ждали и сегодня пенальти?

– Мы после того матча действительно ожидали одиннадцатиметровый. В сегодняшнем матче не уверен, что были основания для этого, но в предыдущих матчах точно были. Поэтому, после стольких несправедливых моментов, мы уже ни на что не ждем. По крайней мере такой установки на игру точно не было.

– «Верес» изменился по сравнению с первым кругом?

– Думаю, что не существенно. Тактически они играли так же, как и в первом круге. Здесь, понимаете, когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой «Вереса». Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой.

– В чем сегодня проиграло «Полесье» - в тактике или психологии?

– Это индивидуальные моменты. Мы пропустили первые два мяча из-за ошибок. Во втором тайме сразу почувствовали давление со стороны соперника, пропустили третий. Дальше уже ментально мы не выдержали.

– Вас ждет еще игра с «Вересом» в кубке. Какие ваши ожидания от той игры?

– Ну точно не хотим столько пропустить. Конечно, хотим выиграть кубковую игру.

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не могу ответить на этот вопрос»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Судьбу завтрашнего матча решат мелочи»
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали молодого бразильского форварда
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Имад Ашур пресс-конференция Полесье Житомир Верес Ровно Верес - Полесье
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11 марта 2025, 00:07 11
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры

Именитый украинский голкипер опубликовал прощальный пост в социальных сетях

Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 марта 2025, 16:00 35
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Центральный матч тура

«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 11.03.2025, 07:48
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем
Футбол | 11.03.2025, 18:12
Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем
Турнирная таблица АПЛ после 28-го тура: Ливерпуль, Арсенал, Ноттингем
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10.03.2025, 22:49
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 59
Другие виды
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
09.03.2025, 21:08
Футбол
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем