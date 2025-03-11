ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Барселона и Бенфика за 13 минут забили по голу
В ответном матче 1/8 финала ЛЧ первым отличился Рафинья, а Отаменди быстро сравнял
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
На 11-й минуте украинец пропустил гол. После невероятного прохода и ассиста от Ламина Ямала ворота Трубина поразил Рафинья. Именно бразилец и принес сине-гранатовым победу в первом матче команд в Португалии (1:0).
Но уже на 13-й Николас Отаменди после розыгрыша углового сравнял счет в ответной игре. Голевая передача у Андреаса Шельдерупа.
❗️ ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Барселона и Бенфика за 13 минут забили по голу
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 11 мин.
ГОЛ! 1:1 Отаменди, 13 мин.
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