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Лига чемпионов
11 марта 2025, 20:08 | Обновлено 11 марта 2025, 20:31
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ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Барселона и Бенфика за 13 минут забили по голу

В ответном матче 1/8 финала ЛЧ первым отличился Рафинья, а Отаменди быстро сравнял

11 марта 2025, 20:08 | Обновлено 11 марта 2025, 20:31
1250
0
ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Барселона и Бенфика за 13 минут забили по голу
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

На 11-й минуте украинец пропустил гол. После невероятного прохода и ассиста от Ламина Ямала ворота Трубина поразил Рафинья. Именно бразилец и принес сине-гранатовым победу в первом матче команд в Португалии (1:0).

Но уже на 13-й Николас Отаменди после розыгрыша углового сравнял счет в ответной игре. Голевая передача у Андреаса Шельдерупа.

❗️ ВИДЕО. Как пропустил Трубин? Барселона и Бенфика за 13 минут забили по голу

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 11 мин.

ГОЛ! 1:1 Отаменди, 13 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ламин Ямал Рафинья Диас Николас Отаменди видео голов и обзор Анатолий Трубин Лига чемпионов Бенфика Барселона Барселона - Бенфика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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