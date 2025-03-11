Потенциальный новичок Карпат Фабиано следит за командой на стадионе Украина

18-летний бразильский вингер «Ботафого» Фабиано уже присутствует на стадионе «Украина», где львовские «Карпаты» принимают «Шахтер» в матче 21-го тура УПЛ.

Известно, что «Карпаты» успешно провели переговоры с игроком и скоро объявят о его подписании.

Фабиано – воспитанник академии «Ботафого» и уже успел сыграть за первую команду 3 матча.

Львовские «Карпаты» также усилились еще одним бразильцем – Вальдимиром.

Напомним, что информация о возможном переходе Фабиано в «Карпаты» появилась несколько дней.