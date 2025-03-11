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Лига чемпионов
11 марта 2025, 19:50 | Обновлено 11 марта 2025, 20:12
1141
0

Барселона – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 19:50 | Обновлено 11 марта 2025, 20:12
1141
0
Барселона – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

В первом матче сине-гранатовые победили со счетом 1:0

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 11 марта

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Рафинья, 11 – Отаменди, 13

(новость обновляется)

Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов Бенфика Барселона Барселона - Бенфика видео голов и обзор Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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