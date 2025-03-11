Барселона – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
В первом матче сине-гранатовые победили со счетом 1:0
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 11 марта
Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Рафинья, 11 – Отаменди, 13
(новость обновляется)
Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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