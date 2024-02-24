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WTA
24 февраля 2024, 00:46 |
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Стародубцева проиграла теннисистке, которая уступила Свитолиной на Aus Open

Юлия не сумела пройти Тайлу Престон в четвертьфинале турнира в Пуэрто-Вальярте

24 февраля 2024, 00:46 |
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0
Стародубцева проиграла теннисистке, которая уступила Свитолиной на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 135) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярте (Мексика).

В четвертьфинале украинка в двух сетах уступила австралийке Тайле Престон (WTA 192) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 125 Пуэрто-Вальярта. Хард. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Тайла Престон (Австралия) – 5:7, 4:6

Это была первая встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований на кортах Мексики Престон сыграет против Джессики Бузас Манейро (№132 WTA) или Марии Лурдес Карле (№106 WTA).

Отметим, что впервые украинские болельщики узнали о Тайле на Australian Open 2024. Тогда австралийка в 1-м раунде встретилась с Элиной Свитолиной, которой проиграла 2:6, 2:6.

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WTA Пуэрто-Вальярта Юлия Стародубцева Тайла Престон
Источник Sport.ua
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