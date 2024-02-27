Костюк начала с победы турнир в Сан-Диего

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В первом раунде соревнований украинка, имея шестой номер посева, выяснила отношения с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая попала в основу через квалификацию.

WTA 500 Сан-Диего. Первый круг

Энн ЛИ (США, Q) – Марта Костюк (Украина, 6) – 4:6, 6:4, 2:6

Это была 2-я в истории встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).