Костюк начала с победы турнир в Сан-Диего
Украинка выиграла у Энн Ли
Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).
В первом раунде соревнований украинка, имея шестой номер посева, выяснила отношения с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая попала в основу через квалификацию.
WTA 500 Сан-Диего. Первый круг
Энн ЛИ (США, Q) – Марта Костюк (Украина, 6) – 4:6, 6:4, 2:6
Это была 2-я в истории встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).
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