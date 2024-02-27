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  4. Костюк начала с победы турнир в Сан-Диего
WTA
27 февраля 2024, 08:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 08:34
463
2

Костюк начала с победы турнир в Сан-Диего

Украинка выиграла у Энн Ли

27 февраля 2024, 08:31 | Обновлено 27 февраля 2024, 08:34
463
2
Костюк начала с победы турнир в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США).

В первом раунде соревнований украинка, имея шестой номер посева, выяснила отношения с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая попала в основу через квалификацию.

WTA 500 Сан-Диего. Первый круг

Энн ЛИ (США, Q) – Марта Костюк (Украина, 6) – 4:6, 6:4, 2:6

Это была 2-я в истории встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).

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Марта Костюк Энн Ли WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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kollekciy
Марту з перемогою. У Марти то простуда, то живіт, не вміє берегти своє здоров'я у важливі періоди, тут якраз очки пачками забирають і турніри важливі втрачає. Наступна тут суперниця полячка, як виявилося в дуже хорошій формі зараз.
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Александр Ад
Перемога на морально-волевих.Дуже важко Марті сьогодні було грати,мабуть  недолікувалася.Не здивуюсь якщо зніметься з турніру.Побажаю здоров'я!
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