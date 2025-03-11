Карло АНЧЕЛОТТИ: «Судьбу завтрашнего матча решат мелочи»
12 марта в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч мадридского дерби
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал, чего ожидает от команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).
«Как всегда, мы очень мотивированы. Мы уверены, что пройдем дальше. Эта игра позволяет нам продолжать мечтать о титуле. В этом году немного сложнее, но мы все равно планируем продолжать борьбу до последней игры.
У нас еще не было матча с «Атлетико», который не был бы напряженным. Завтрашний матч не будет исключением. В этой игре снова все решат мелочи и минимальные ошибки. Думаю, что может сыграть какая-то замена.
Я сосредоточил игроков на игре. Мы разбирали, как нужно играть с мячом и без него. Желания у игроков хватает, а это главное», – прокомментировал Анчелотти.
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.
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