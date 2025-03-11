Карло АНЧЕЛОТТИ: «Судьбу завтрашнего матча решат мелочи»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал, чего ожидает от команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

«Как всегда, мы очень мотивированы. Мы уверены, что пройдем дальше. Эта игра позволяет нам продолжать мечтать о титуле. В этом году немного сложнее, но мы все равно планируем продолжать борьбу до последней игры.

У нас еще не было матча с «Атлетико», который не был бы напряженным. Завтрашний матч не будет исключением. В этой игре снова все решат мелочи и минимальные ошибки. Думаю, что может сыграть какая-то замена.

Я сосредоточил игроков на игре. Мы разбирали, как нужно играть с мячом и без него. Желания у игроков хватает, а это главное», – прокомментировал Анчелотти.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.