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12.03.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 18:35 |
259
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Судьбу завтрашнего матча решат мелочи»

12 марта в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч мадридского дерби

11 марта 2025, 18:35 |
259
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Судьбу завтрашнего матча решат мелочи»
UEFA.com. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал, чего ожидает от команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

«Как всегда, мы очень мотивированы. Мы уверены, что пройдем дальше. Эта игра позволяет нам продолжать мечтать о титуле. В этом году немного сложнее, но мы все равно планируем продолжать борьбу до последней игры.

У нас еще не было матча с «Атлетико», который не был бы напряженным. Завтрашний матч не будет исключением. В этой игре снова все решат мелочи и минимальные ошибки. Думаю, что может сыграть какая-то замена.

Я сосредоточил игроков на игре. Мы разбирали, как нужно играть с мячом и без него. Желания у игроков хватает, а это главное», – прокомментировал Анчелотти.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» продлил контракт с украинским голкипером.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Карло Анчелотти пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Victor673256ua
В цьому протистоянні може дійти і до серії пенальті. А там вже як пощастить
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