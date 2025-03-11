Лига чемпионов11 марта 2025, 18:53 | Обновлено 11 марта 2025, 19:12
661
0
Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики
Ханс-Дитер Флик и Бруну Лаже определились с начальными 11 игроками
11 марта 2025, 18:53 | Обновлено 11 марта 2025, 19:12
661
0
11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Барселона будет принимать Бенфику на домашнем стадионе Олимпико в Каталонии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
Ханс-Дитер Флик и Бруну Лаже определились с начальными 11 игроками.
Ворота португальского коллектива со старта будет защищать украинский голкипер Анатолий Трубин.
Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 марта 2025, 00:38 2
Джонс считает лучшим Мохаммеда Али
Футбол | 11 марта 2025, 11:07 142
Киевляне должны без проблем забрать победу в предстоящем матче
Теннис | 11.03.2025, 01:02
Футбол | 11.03.2025, 17:56
Футбол | 11.03.2025, 00:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.03.2025, 01:18 7
10.03.2025, 07:54 7
10.03.2025, 02:10 2
10.03.2025, 11:25
10.03.2025, 12:19
11.03.2025, 07:48 11
09.03.2025, 21:23 1
11.03.2025, 08:17 2