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Лига чемпионов
11 марта 2025, 18:53 | Обновлено 11 марта 2025, 19:12
661
0

Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики

Ханс-Дитер Флик и Бруну Лаже определились с начальными 11 игроками

11 марта 2025, 18:53 | Обновлено 11 марта 2025, 19:12
661
0
Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Барселона будет принимать Бенфику на домашнем стадионе Олимпико в Каталонии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Ханс-Дитер Флик и Бруну Лаже определились с начальными 11 игроками.

Ворота португальского коллектива со старта будет защищать украинский голкипер Анатолий Трубин.

Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики

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Барселона Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Барселона - Бенфика Ханс-Дитер Флик Бруну Лаже стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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