11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Барселона будет принимать Бенфику на домашнем стадионе Олимпико в Каталонии.

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Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Ханс-Дитер Флик и Бруну Лаже определились с начальными 11 игроками.

Ворота португальского коллектива со старта будет защищать украинский голкипер Анатолий Трубин.

Выйдет ли Трубин в основе? Стартовые составы на матч Барселоны и Бенфики