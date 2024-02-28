Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего
Даяна сыграет с «нейтральной» теннисисткой
«Нейтральная» теннисистка Анна Блинкова (№51 WTA) обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (№206 WTA) на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во втором раунде сразится с украинкой Даяной Ястремской (№33 WTA).
Сан-Диего. Первый круг
Анна Блинкова – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 6:4, 6:1
Отметим, что Ястремская раньше один раз играла с Блинковой и добыла победу на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
Даяна посеяна на этом турнире под пятым номером. В первом раунде она обыграла Кэролайн Доулхайд из США.
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