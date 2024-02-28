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WTA
28 февраля 2024, 08:28 | Обновлено 28 февраля 2024, 08:56
805
0

Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего

Даяна сыграет с «нейтральной» теннисисткой

28 февраля 2024, 08:28 | Обновлено 28 февраля 2024, 08:56
805
0
Стала известна следующая соперница Ястремской в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова

«Нейтральная» теннисистка Анна Блинкова (№51 WTA) обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (№206 WTA) на турнире WTA 500 в Сан-Диего и во втором раунде сразится с украинкой Даяной Ястремской (№33 WTA).

Сан-Диего. Первый круг
Анна Блинкова – Каролин Возняцки (Дания) – 1:6, 6:4, 6:1

Отметим, что Ястремская раньше один раз играла с Блинковой и добыла победу на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

Даяна посеяна на этом турнире под пятым номером. В первом раунде она обыграла Кэролайн Доулхайд из США.

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Анна Блинкова Каролин Возняцки WTA Сан-Диего Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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