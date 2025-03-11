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  4. ФОТО. Даже без тренировки. Новичок Шахтера Алиссон вышел на поле в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 19:33 | Обновлено 11 марта 2025, 19:39
1260
0

ФОТО. Даже без тренировки. Новичок Шахтера Алиссон вышел на поле в УПЛ

У Шахтера вышли новички Алиссон и Элиас

11 марта 2025, 19:33 | Обновлено 11 марта 2025, 19:39
1260
0
ФОТО. Даже без тренировки. Новичок Шахтера Алиссон вышел на поле в УПЛ
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

На 65-й минуте матча УПЛ Карпаты – Шахтер наставник гостей Марино Пушич при счете 0:0 сделал тройную замену, в том числе выпустив на поле новичка Алиссона Сантану.

Бразильский атакующий хавбек только вчера был официально представлен в качестве новичка команды, за которого заплатили более 15 миллионов евро.

Сообщается, что Алиссон еще не провел ни одной полной тренировки с новой командой.

Кроме того, на поле вышел еще один зимний новичок – форвард Кауан Элиас.

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Шахтер Донецк Карпаты Львов Карпаты - Шахтер Алиссон Сантана Кауан Элиас Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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