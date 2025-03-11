ФОТО. Даже без тренировки. Новичок Шахтера Алиссон вышел на поле в УПЛ

На 65-й минуте матча УПЛ Карпаты – Шахтер наставник гостей Марино Пушич при счете 0:0 сделал тройную замену, в том числе выпустив на поле новичка Алиссона Сантану.

Бразильский атакующий хавбек только вчера был официально представлен в качестве новичка команды, за которого заплатили более 15 миллионов евро.

Сообщается, что Алиссон еще не провел ни одной полной тренировки с новой командой.

Кроме того, на поле вышел еще один зимний новичок – форвард Кауан Элиас.