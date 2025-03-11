Тренер Зари: «Премия после матча с Динамо? Что-то будет»

Динамо в матче чемпионата Украины не сумело обыграть Зарю (2:2), у которой были проблемы с составом. Итог игры подвел наставник луганчан Младен Бартулович.

«Жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали победить. Были моменты у нас, был хороший старт матча. Думаю, очень интересный поединок вышел».

«Можно было побеждать, но довольны и ничьей с лидером. Показали характер, чего нам, бывает, не хватает. Премия от президента? Зашел в раздевалку уже президент как раз. Возможно, немного что-то будет по премии» – сказал Бартулович.