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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 20:18 | Обновлено 11 марта 2025, 20:36
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0

Тренер Зари: «Премия после матча с Динамо? Что-то будет»

Бартулович считает, что можно было победить Динамо

11 марта 2025, 20:18 | Обновлено 11 марта 2025, 20:36
1011
0
Тренер Зари: «Премия после матча с Динамо? Что-то будет»
ФК Заря

Динамо в матче чемпионата Украины не сумело обыграть Зарю (2:2), у которой были проблемы с составом. Итог игры подвел наставник луганчан Младен Бартулович.

«Жаль, что не выдержали и не победили, потому что заслуживали победить. Были моменты у нас, был хороший старт матча. Думаю, очень интересный поединок вышел».

«Можно было побеждать, но довольны и ничьей с лидером. Показали характер, чего нам, бывает, не хватает. Премия от президента? Зашел в раздевалку уже президент как раз. Возможно, немного что-то будет по премии» – сказал Бартулович.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря Младен Бартулович Евгений Геллер
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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