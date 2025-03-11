Нужна операция. Полузащитник Буковины получил травму колена

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части сезона. К сожалению, не обошлось без кадровых потерь.

На последних минутах контрольного поединка с ФК «Ужгород» тяжелую травму правого коленного сустава получил полузащитник «Буковины» Даниил Голуб. Это не единственная кадровая потеря команды. Похожую травму в одном из спаррингов на первом закарпатском сборе получил и нападающий Максим Гирный.

После матча Даниил Голуб прошел обследование в Ужгороде. По результатам магнитно-резонансной томографии стало известно, что футболисту понадобится хирургическое вмешательство.

«Даниил, желаем скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем твоего возвращения на футбольное поле!», – написала пресс-служба «Буковины».

Ранее сообщалось, что «Буковина» в контрольном матче обыграла «Минай».