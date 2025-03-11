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Украина. Первая лига
11 марта 2025, 18:22 | Обновлено 11 марта 2025, 18:23
174
0

Нужна операция. Полузащитник Буковины получил травму колена

Даниил Голуб получил тяжелую травму коленного сустава

11 марта 2025, 18:22 | Обновлено 11 марта 2025, 18:23
174
0
Нужна операция. Полузащитник Буковины получил травму колена
ФК Буковина

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части сезона. К сожалению, не обошлось без кадровых потерь.

На последних минутах контрольного поединка с ФК «Ужгород» тяжелую травму правого коленного сустава получил полузащитник «Буковины» Даниил Голуб. Это не единственная кадровая потеря команды. Похожую травму в одном из спаррингов на первом закарпатском сборе получил и нападающий Максим Гирный.

После матча Даниил Голуб прошел обследование в Ужгороде. По результатам магнитно-резонансной томографии стало известно, что футболисту понадобится хирургическое вмешательство.

«Даниил, желаем скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем твоего возвращения на футбольное поле!», – написала пресс-служба «Буковины».

Ранее сообщалось, что «Буковина» в контрольном матче обыграла «Минай».

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Буковина Черновцы Ужгород Даниил Голуб учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи травма колена
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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