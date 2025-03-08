Вторая победа за день. Буковина в контрольном матче обыграла Минай

«Буковина» и «Минай» готовятся к возобновлению сезона в Первой лиге. Команды провели спарринг на резервном поле стадиона «Авангард».

Для «Буковины» этот матч был вторым за день. Ранее подопечные Григория Чурилова со счетом 2:1 победили ФК «Ужгород».

«Минай» ищет замену покинувшим клуб футболистам. В команде на просмотре находится много потенциальных новичков. Игровые связи пока не налажены и команде приходится непросто в контрольных матчах.

«Буковина» действовала активно и на 20-й минуте открыла счет. Родион Плакса замкнул прострел с фланга. Команда могла увеличить преимущество, но Виталий Кольцов не реализовал пенальти.

В перерыве тренерский штаб «Буковины» обновил состав. И практически сразу после свистка Андрей Андрейчук отправил в ворота «Миная» второй мяч.

8 марта. Контрольный матч. Ужгород, стадион «Авангард» (искусственное поле)

«Минай» – «Буковина» – 0:2

Голы: Плакса (20), Андрейчук (47).

«Минай» (стартовый состав): ИНП (игрок на просмотре), Дмитрук, ИНП, ИНП, ИНП, Прихна, Воробчак, Е. Рязанцев, Матюшенко, ИНП, ИНП.

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 32), Солдат (Шинкаренко, 46), Бусько (Лопыренок, 46), Безуглый (Прокопчук, 46), Морговский (Рудавский, 46), Кольцов (К) (Хамелюк, 46), Плакса (Стецюра, 46), ИНП (Килевый, 46), Тищенко (Скицко, 46), Бодня (Илика, 46), Бойчук (Андрейчук, 46).

Запасные: Каневцев, Балан.

На 34 минуте игры Виталий Кольцов не реализовал пенальти (голкипер).