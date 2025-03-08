Украина. Первая лига08 марта 2025, 05:47 | Обновлено 08 марта 2025, 05:54
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Минай – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
08 марта 2025, 05:47 | Обновлено 08 марта 2025, 05:54
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.
8 марта в 12:40 встречаются закарпатский Минай и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.
Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Минай – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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