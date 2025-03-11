Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 11 марта

11 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи 4-го раунда в женском и мужской одиночных сетках.

Во вторник в США выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на вторник, 11 марта

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/8 финала

Stadium 2 . 2-й запуск (не ранее 22:00 по Киеву)

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]

Stadium 1 . 5-й запуск (не ранее 05:00 по Киеву)

Марта Костюк [18] – Чжэн Циньвень [8]