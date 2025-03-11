WTA11 марта 2025, 14:21 | Обновлено 11 марта 2025, 14:34
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 11 марта
Во вторник в США выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Элина Свитолина
11 марта 2025, 14:21 | Обновлено 11 марта 2025, 14:34
449
0
11 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс начнутся матчи 4-го раунда в женском и мужской одиночных сетках.
Во вторник в США выступят две представительницы Украины: Марта Костюк и Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на вторник, 11 марта
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Одиночный разряд, 1/8 финала
Stadium 2. 2-й запуск (не ранее 22:00 по Киеву)
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4]
Stadium 1. 5-й запуск (не ранее 05:00 по Киеву)
Марта Костюк [18] – Чжэн Циньвень [8]
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