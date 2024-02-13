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  4. Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Англия
13 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 13 февраля 2024, 05:25
24
0

Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»

Футболист «Челси» опроверг информацию о «Барселоне»

13 февраля 2024, 05:10 | Обновлено 13 февраля 2024, 05:25
24
0
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Твиттер Фабрицио Романо. Энцо Фернандес

Недавно появилась информация, что опорный полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес хочет покинуть команду и что он попросил своего агента предложить его услуги каталонской «Барселоне».

Журналист Фабрицио Романо приводит комментарий Энцо изданию ESPN, где игрок опровергает такую информацию.

«Я счастлив здесь, в «Челси», мы хотим сыграть в следующей Лиге чемпионов. Я не знаю, откуда пошли слухи об уходе, о которых говорили в соцсетях.

Я вышел, чтобы полностью опровергнуть эту историю, она фейковая», – сказал Фернандес.

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Энцо Фернандес Барселона Фабрицио Романо трансферы АПЛ Челси
Источник Фабрицио Романо
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