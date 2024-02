Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»

Недавно появилась информация, что опорный полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес хочет покинуть команду и что он попросил своего агента предложить его услуги каталонской «Барселоне».

Журналист Фабрицио Романо приводит комментарий Энцо изданию ESPN, где игрок опровергает такую информацию.

«Я счастлив здесь, в «Челси», мы хотим сыграть в следующей Лиге чемпионов. Я не знаю, откуда пошли слухи об уходе, о которых говорили в соцсетях.

Я вышел, чтобы полностью опровергнуть эту историю, она фейковая», – сказал Фернандес.

🚨🔵 Enzo Fernández: “I’m happy here at Chelsea, we want to play the next Champions League”.



“I don't know where the leaving rumours came from — they had spoken on social networks…”.



"I came out to totally deny that story, it's fake", told ESPN.