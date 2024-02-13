Энцо ФЕРНАНДЕС: «Не знаю, откуда пошли слухи об уходе»
Футболист «Челси» опроверг информацию о «Барселоне»
Недавно появилась информация, что опорный полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес хочет покинуть команду и что он попросил своего агента предложить его услуги каталонской «Барселоне».
Журналист Фабрицио Романо приводит комментарий Энцо изданию ESPN, где игрок опровергает такую информацию.
«Я счастлив здесь, в «Челси», мы хотим сыграть в следующей Лиге чемпионов. Я не знаю, откуда пошли слухи об уходе, о которых говорили в соцсетях.
Я вышел, чтобы полностью опровергнуть эту историю, она фейковая», – сказал Фернандес.
🚨🔵 Enzo Fernández: “I’m happy here at Chelsea, we want to play the next Champions League”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024
“I don't know where the leaving rumours came from — they had spoken on social networks…”.
“I came out to totally deny that story, it’s fake”, told ESPN. pic.twitter.com/STKtI4lHQS
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