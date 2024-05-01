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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 10:30 |
368
1

В Ворскле подтверждают интерес к двум своим защитникам

До конца чемпионата футболисты остаются игроками команды Долганского

01 мая 2024, 10:30 |
368
1
В Ворскле подтверждают интерес к двум своим защитникам
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

Сразу несколько зарубежных клубов интересуются не только Ильей Крупским, но и еще одним защитником «Ворсклы» – Евгением Павлюком.

Как стало известно Sport.ua, эти футболисты связаны долгосрочными контрактами с полтавчанами, которые не спешат их продавать. Разве что когда поступит предложение, от которого трудно будет отказаться.

По имеющимся данным, руководство ФК «Ворскла» надеется, что Крупский и Павлюк сумеют с наилучшей стороны проявить себя в финале Кубка Украины 15 мая в Ровно, который собирается посетить целая группа скаутов известных зарубежных команд.

В текущем сезоне Евгений Павлюк провел за «Ворсклу» 26 поединков, а Илья Крупский – 19.

Ранее мы сообщали, что в финале Кубка Украины не сыграет капитан полтавчан.

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Илья Крупский Евгений Павлюк Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
Павлюк пока ничего особенного, а вот Крупский очень интересный мальчик с хорошей тактической грамотностью и неплохой как для защитника культурой работы с мячом.
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