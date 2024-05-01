В Ворскле подтверждают интерес к двум своим защитникам

Сразу несколько зарубежных клубов интересуются не только Ильей Крупским, но и еще одним защитником «Ворсклы» – Евгением Павлюком.

Как стало известно Sport.ua, эти футболисты связаны долгосрочными контрактами с полтавчанами, которые не спешат их продавать. Разве что когда поступит предложение, от которого трудно будет отказаться.

По имеющимся данным, руководство ФК «Ворскла» надеется, что Крупский и Павлюк сумеют с наилучшей стороны проявить себя в финале Кубка Украины 15 мая в Ровно, который собирается посетить целая группа скаутов известных зарубежных команд.

В текущем сезоне Евгений Павлюк провел за «Ворсклу» 26 поединков, а Илья Крупский – 19.

Ранее мы сообщали, что в финале Кубка Украины не сыграет капитан полтавчан.