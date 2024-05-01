Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 10:44 | Обновлено 01 мая 2024, 10:45
431
1

Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря

Ровенчане дадут шанс Вадиму Ющишину

01 мая 2024, 10:44 | Обновлено 01 мая 2024, 10:45
431
1
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
НК Верес. Вадим Ющишин

В перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом» ворота гостей будет защищать третий голкипер Вадим Ющишин, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, руководство и тренерский штаб «Вереса» не удовлетворены текущей формой и выступлениями капитана Богдана Когута, который начинал сезон в статусе второго голкипера, но занял место в основном составе после тяжелой травмы Евгения Паста.

Отмечается, что ровенчане уже начали поиск вариантов для усиления вратарской позиции.

Матч «Динамо» Киев – «Верес» состоится 1 мая в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Доминация Динамо. Названы лучший футболист и тренер 26-го тура УПЛ
Гуцуляк вошел в топ-5 рейтинга лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
Черноморец – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев Верес Ровно Вадим Ющишин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Богдан Когут Евгений Паст
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Футбол | 01 мая 2024, 01:05 1
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол

Карло не обвинил кого-то конкретно, но заявил, что игроки действовали плохо

ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
Хоккей | 30 апреля 2024, 14:44 19
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина разгромила Китай и выиграла третий матч на турнире

Команда Христича оформила в ворота соперника 9 шайб

ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
Футбол | 01.05.2024, 08:40
ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
ФОТО. Суперзвезда Реала подсказывал Лунину, куда Кейн будет бить пенальти
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Футбол | 01.05.2024, 06:50
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Футбол | 01.05.2024, 00:36
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
они из-за Когута уже много голов напропускали
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
29.04.2024, 10:33 18
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
01.05.2024, 00:30 1
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем