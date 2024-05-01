Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Ровенчане дадут шанс Вадиму Ющишину
В перенесенном матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и ровенским «Вересом» ворота гостей будет защищать третий голкипер Вадим Ющишин, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, руководство и тренерский штаб «Вереса» не удовлетворены текущей формой и выступлениями капитана Богдана Когута, который начинал сезон в статусе второго голкипера, но занял место в основном составе после тяжелой травмы Евгения Паста.
Отмечается, что ровенчане уже начали поиск вариантов для усиления вратарской позиции.
Матч «Динамо» Киев – «Верес» состоится 1 мая в 15:30 по киевскому времени.
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