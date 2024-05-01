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ITF
01 мая 2024, 09:49 | Обновлено 01 мая 2024, 10:06
71
0

Дарья Снигур – Эвелина Ласкевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Лопоте

01 мая 2024, 09:49 | Обновлено 01 мая 2024, 10:06
71
0
Дарья Снигур – Эвелина Ласкевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

1 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Эвелины Ласкевич (№542 WTA). Ориентировочное время начала поединка - 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кетрин Харрисон (№490 WTA) или Рады Золотаревой (№1013 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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