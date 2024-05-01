ITF01 мая 2024, 09:49 | Обновлено 01 мая 2024, 10:06
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Дарья Снигур – Эвелина Ласкевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Лопоте
01 мая 2024, 09:49 | Обновлено 01 мая 2024, 10:06
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1 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Эвелины Ласкевич (№542 WTA). Ориентировочное время начала поединка - 11:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кетрин Харрисон (№490 WTA) или Рады Золотаревой (№1013 WTA).
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