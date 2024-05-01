Дарья Снигур – Эвелина Ласкевич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против Эвелины Ласкевич (№542 WTA). Ориентировочное время начала поединка - 11:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кетрин Харрисон (№490 WTA) или Рады Золотаревой (№1013 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА