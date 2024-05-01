Конрад ЛАЙМЕР: «Это был типичный Реал Мадрид»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это только половина игры. Это была игра с подъемами и спадами. Мы хорошо начали, но потом нас догнали. Это типичный «Реал». Мы их знаем, они замедляют игру, а затем появляются, когда это нужно. В общем, мы хорошо сыграли. Они все исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны».

Ответный матч состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.