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  4. Конрад ЛАЙМЕР: «Это был типичный Реал Мадрид»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 09:47 |
934
0

Конрад ЛАЙМЕР: «Это был типичный Реал Мадрид»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал ничью с «Реалом»

01 мая 2024, 09:47 |
934
0
Конрад ЛАЙМЕР: «Это был типичный Реал Мадрид»
УЕФА. Конрад Лаймер

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал ничью с мадридским «Реалом» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Это только половина игры. Это была игра с подъемами и спадами. Мы хорошо начали, но потом нас догнали. Это типичный «Реал». Мы их знаем, они замедляют игру, а затем появляются, когда это нужно. В общем, мы хорошо сыграли. Они все исключительные игроки. Нам еще есть за что играть, и мы знаем, на что способны».

Ответный матч состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Конрад Лаймер Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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