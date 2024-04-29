В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?

Во вторник, 30 апреля, мадридский «Реал» в Мюнхене проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Известный в Испании журналист Хулио Мальдонадо поделился ожиданиями от этого матча и оценил шансы «Реала» на итоговый триумф в турнире.

«Реал» – сейчас главный фаворит на триумф в турнире, но у «сливочных» есть также проблемы. Сейчас Джуд Беллингем находится не в лучшем физическом состоянии, Дани Карвахаль пропустит первый матч в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Но главный вопрос в голкипере, да, Лунин провел отличный матч против «Манчестер Сити», но потом к нему было много вопросов в матче с «Барселоной», у него много взлетов и падений... Лунин пропускает гораздо больше, чем должен пропускать элитный вратарь», – отметил Мальдонадо.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.