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  4. В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 10:33 |
2671
6

В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?

Журналист упрекнул украинца за его нестабильность

29 апреля 2024, 10:33 |
2671
6
В Испании назвали Лунина слабостью Реала в матах с Баварией. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 30 апреля, мадридский «Реал» в Мюнхене проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Известный в Испании журналист Хулио Мальдонадо поделился ожиданиями от этого матча и оценил шансы «Реала» на итоговый триумф в турнире.

«Реал» – сейчас главный фаворит на триумф в турнире, но у «сливочных» есть также проблемы. Сейчас Джуд Беллингем находится не в лучшем физическом состоянии, Дани Карвахаль пропустит первый матч в Мюнхене из-за перебора желтых карточек. Но главный вопрос в голкипере, да, Лунин провел отличный матч против «Манчестер Сити», но потом к нему было много вопросов в матче с «Барселоной», у него много взлетов и падений... Лунин пропускает гораздо больше, чем должен пропускать элитный вратарь», – отметил Мальдонадо.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.

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Джуд Беллингем Дани Карвахаль Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Комментарии 6
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stalker digga
Для стабильности надо больше играть а не сидеть несколько лет на лавочке запасных.
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+1
George1
Якби хтось не сказав якейсь лайно проти луніна або довбика то ніколи б спорт юа таке не друкував .це глка спорт ру .там такі самі новини 
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0
potemkin78
так и есть
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0
dimando560
Xyєксперти повилазили
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0
odiniznashih
В пропущенных вратарём голах как правило половина по вине обороны. А они в последнее время часто лажают.
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0
mazepa1967
Думаю Флорентіно Перез проводить піар акцію,щоб опустити Луніна і примусити підписати контрат на їхніх умовах.Це вже не перше висловлювання останнім часом.Якщо дійсно є суперова пропозиція від Манчестр і Баєра Лунін має викоритати момент.Якщо ні то залишається другим номером.Нагадаю що в Луніна найменша зарплата в команді.
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0
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