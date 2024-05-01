Лига чемпионов01 мая 2024, 09:13 | Обновлено 01 мая 2024, 09:22
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Легендарный Оуэн оценил шансы Лунина и Ко в борьбе с Баварией
Английский экс-нападающий – о противостоянии мадридского и мюнхенского клубов
01 мая 2024, 09:13 | Обновлено 01 мая 2024, 09:22
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Обладатель Золотого мяча 2001 года Майкл Оуэн после первого матча между «Баварией» и «Реалом» Мадрид (2:2) в полуфинале Лиги чемпионов высказался о фаворите пары.
«Лично я считаю, что победитель этой пары выиграет Лигу чемпионов. У «Реала» сейчас преимущество», – заявил Оуэн.
Напомним, ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится 8 мая в Мадриде, начало – в 22:00 по Киеву.
Ранее Майкл Оуэн назвал фаворита на победу в АПЛ.
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