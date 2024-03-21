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Англия
21 марта 2024, 03:33 | Обновлено 21 марта 2024, 03:42
271
0

Майкл Оуэн назвал фаворита на победу в АПЛ

Бывший форвард сборной Англии выделил два клуба

21 марта 2024, 03:33 | Обновлено 21 марта 2024, 03:42
271
0
Майкл Оуэн назвал фаворита на победу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Один из лучших бомбардиров АПЛ в истории Майкл Оуэн назвал главных фаворитов на победу в чемпионате Англии сезона 2023/2024.

«Мое сердце называет «Ливерпуль». Я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа.

Но я правда думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда мира на данный момент. Они доказали это. Я просто вижу, как они набирают обороты. Я думаю, у них еще остались силы.

Возможно, «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас играют на пике формы. Я думаю, на этом отрезке сезона лучше наблюдать за тем, какой ход наберет «Манчестер Сити». Моя голова называет «Манчестер Сити», – сказал Оуэн.

Команда Клоппа имеет 64 очка. Столько же набрал и лондонский «Арсенал». «Манчестер Сити» имеет на 1 балл меньше.

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Майкл Оуэн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Сити
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