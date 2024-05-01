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  4. Катарина Завацкая – Тара Вюрт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
01 мая 2024, 10:13 |
22
0

Катарина Завацкая – Тара Вюрт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Висбадене

01 мая 2024, 10:13 |
22
0
Катарина Завацкая – Тара Вюрт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

1 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№181 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W100 в Висбадене (Германия).

В матче 1-го раунда основы украинка в статусе лаки-лузера сыграет против Тары Вюрт из Хорватии (№741 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против второй сеяной Анны Бондар из Венгрии (№95 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Катарина Завацкая ITF Висбаден смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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