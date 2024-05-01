Эдин ТЕРЗИЧ: «ПСЖ находится на пике формы»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против французского «Пари Сен-Жермен»:

«На групповом этапе мы увидели значительно другую игру против «ПСЖ» на нашем стадионе. Это был очень открытый матч, в котором мы были немного ближе к победе. Сейчас «ПСЖ» находится на пике своей формы, и мы должны превзойти тот результат, который мы показали тогда. Мы уверены, что покажем, что мы стали лучше.

Остановить «ПСЖ» непросто. Я думаю, что каждый соперник стремится остановить Килиана Мбаппе, но это не всегда удается. Мы должны быть готовыми ко всему. Хорошо то, что мы уже многое пережили. Мы прошли сложных соперников. Мы не должны начинать чрезмерно тренироваться, но мы должны быть уверенными в своих силах. У нас есть план, как сделать им больно. Это будут 2 равные игры».

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.