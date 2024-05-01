В УЕФА дали оценку игре Лунина и Ко в Мюнхене с Баварией

30 апреля мадридский «Реал», ворота которого защищал украинец Андрей Лунин, и «Бавария» провели в Мюнхене первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Игра, напомним, завершилась вничью 2:2.

Пресс-служба Европейского футбольного союза оценила поединок, состоявшийся на поле «Альянц Арены».

«Пенальти привели к итоговому результату. Точный удар [c 11-метровой отметки] вывел «Баварию» вперед, а затем состоялось то, что немцы называют «эльфметром» - пенальти помог «Реалу» добиться ничьей. Винисиус Жуниор забил сразу же, затем Винисиус Жуниор отличился с точки. Он неудержим. «Реал» будет очень рад возвращению Дани Карвахаля на следующей неделе. Побольше нам такого элитного футбола, пожалуйста», – сказано в репорта рекрута пресс-службы УЕФА.

Напомним, ответный матч в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут 8 мая.

Ранее легендарный Оуэн оценил шансы Лунина и компании в борьбе с «Баварией».