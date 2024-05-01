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Лига чемпионов
01 мая 2024, 09:31 | Обновлено 01 мая 2024, 09:42
2299
0

В УЕФА дали оценку игре Лунина и Ко в Мюнхене с Баварией

Команды провели первый матч 1/2 финала ЛЧ

01 мая 2024, 09:31 | Обновлено 01 мая 2024, 09:42
2299
0
В УЕФА дали оценку игре Лунина и Ко в Мюнхене с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля мадридский «Реал», ворота которого защищал украинец Андрей Лунин, и «Бавария» провели в Мюнхене первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Игра, напомним, завершилась вничью 2:2.

Пресс-служба Европейского футбольного союза оценила поединок, состоявшийся на поле «Альянц Арены».

«Пенальти привели к итоговому результату. Точный удар [c 11-метровой отметки] вывел «Баварию» вперед, а затем состоялось то, что немцы называют «эльфметром» - пенальти помог «Реалу» добиться ничьей. Винисиус Жуниор забил сразу же, затем Винисиус Жуниор отличился с точки. Он неудержим. «Реал» будет очень рад возвращению Дани Карвахаля на следующей неделе. Побольше нам такого элитного футбола, пожалуйста», – сказано в репорта рекрута пресс-службы УЕФА.

Напомним, ответный матч в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут 8 мая.

Ранее легендарный Оуэн оценил шансы Лунина и компании в борьбе с «Баварией».

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Лига чемпионов Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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