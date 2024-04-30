Англия30 апреля 2024, 22:11 |
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И Челси, и Ман Сити. Обнародован рейтинг команд Чемпионшипа за всю историю
Лестер – 4-й, а лидером является «Рединг»
30 апреля 2024, 22:11 |
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Портал FourFourTwo обнародовал топ-10 лучших команд Чемпионшипа за всю историю.
В рейтинг попали и гранды европейского футбола: «Челси» и «Манчестер Сити». «Пенсионеры» выиграли титул второго по силе дивизиона Англии в сезоне 1988/89, а «горожане» стали триумфаторами в 2001/02.
Отметим, что «Лестер» уже досрочно стал победителем Чемпионшипа 2023/24. «Лисам» осталось провести 1 тур. Сейчас у команды в активе 97 очков.
Лучшие команды Чемпионшипа за всю историю:
- Рединг (2006/06) – 106 (разница забитых и пропущенных – 67)
- Сандерленд (1998/99) – 105 (разница забитых и пропущенных – 63)
- Лестер (2013/14) – 102 (разница забитых и пропущенных – 40)
- Ньюкасл (2009/10) – 102 (разница забитых и пропущенных – 55)
- Фулхэм (2000/01) – 101 (разница забитых и пропущенных – 58)
- Бернли (2022/23) – 101 (разница забитых и пропущенных – 52)
- Манчестер Сити (2001/02) – 99 (разница забитых и пропущенных – 56)
- Челси (1988/89) – 99 очков (разница забитых и пропущенных – 46)
- Вулверхэмптон (2017/18) – 99 очков (разница забитых и пропущенных – 43)
- Портсмут (2002/03) – 98 очков (разница забитых и пропущенных – 52)
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