И Челси, и Ман Сити. Обнародован рейтинг команд Чемпионшипа за всю историю

Портал FourFourTwo обнародовал топ-10 лучших команд Чемпионшипа за всю историю.

В рейтинг попали и гранды европейского футбола: «Челси» и «Манчестер Сити». «Пенсионеры» выиграли титул второго по силе дивизиона Англии в сезоне 1988/89, а «горожане» стали триумфаторами в 2001/02.

Отметим, что «Лестер» уже досрочно стал победителем Чемпионшипа 2023/24. «Лисам» осталось провести 1 тур. Сейчас у команды в активе 97 очков.

Лучшие команды Чемпионшипа за всю историю: