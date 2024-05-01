Тони КРООС: «Все голы были забиты, когда другая команда играла лучше»

Вечером 30 апреля в Мюнхене в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов вничью сыграли «Бавария» и «Реал» Мадрид (2:2).

В составе «Баварии» отличились Лерой Сане и Гарри Кейн. У «Реала» дважды забил Винисиус Жуниор.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал итоги игры.

«Сегодня было много событий, обе команды переживали разные периоды. Как ни странно, все голы были забиты, когда другая команда была лучше. Такое может случиться при таком качестве игроков на поле. Думаю, ничья заслужена. Очевидно, мы уверены, что сможем добиться успеха дома», – сказал Кроос.

Ответная встреча состоится 8 мая в Мадриде. Финал – 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.