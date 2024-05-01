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Лига чемпионов
01 мая 2024, 10:06 |
2791
0

Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии

Украинский вратарь «Реала» ждет второй матч

01 мая 2024, 10:06 |
2791
0
Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал ничью против мюнхенской «Баварии» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Осталась еще домашняя игра, вперед».

На матч против «Баварии» 25-летний Андрей Лунин вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и совершил 2 сейва. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 6.6 баллов.

Ответный матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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