Лунин отреагировал на результативную ничью против Баварии

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал ничью против мюнхенской «Баварии» (2:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов 2023/24:

«Осталась еще домашняя игра, вперед».

На матч против «Баварии» 25-летний Андрей Лунин вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и совершил 2 сейва. После матча статистический портал WhoScored оценил выступление украинского вратаря в 6.6 баллов.

Ответный матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.