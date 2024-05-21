Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тони КРООС: «Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я есть сейчас»
Испания
21 мая 2024, 15:17 | Обновлено 21 мая 2024, 15:18
467
1

Тони КРООС: «Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я есть сейчас»

Полузащитник «Реала» объяснил решение уйти на футбольную пенсию

21 мая 2024, 15:17 | Обновлено 21 мая 2024, 15:18
467
1
Тони КРООС: «Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я есть сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил решение завершить футбольную карьеру после Евро-2024:

«Я убежден, что это правильное решение. Я хотел завершить карьеру наилучшим образом, и этот сезон является одним из лучших в моей жизни. Моя цель состояла в том, чтобы закончить как можно лучше, этот сезон был одним из моих лучших. Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, какой я есть сейчас.

Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в «Реале», и так тому и быть. Я никогда не хотел переходить в другой клуб. Я мог бы поиграть еще несколько лет, но я не хотел сидеть на скамейке запасных, я хочу наслаждаться... запомните меня таким, этого игрока».

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.

По теме:
Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024
Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу завершение карьеры
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Бокс | 21 мая 2024, 07:25 15
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон

Эвандер принял участие в блиц-опросе

С Роналду и Пепе. Заявка сборной Португалии на Евро-2024
Футбол | 21 мая 2024, 15:36 0
С Роналду и Пепе. Заявка сборной Португалии на Евро-2024
С Роналду и Пепе. Заявка сборной Португалии на Евро-2024

Роберто Мартинес сделал свой выбор

Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Бокс | 21.05.2024, 07:01
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус
Футбол | 21.05.2024, 08:27
Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус
Источник: экс-тренер Шахтера возглавит Ювентус
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Бокс | 20.05.2024, 20:35
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
Шнеллингер умер ...
УНИКАЛЬНЫЙ латераль!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
20.05.2024, 12:54 6
Футбол
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 12
Бокс
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 15
Футбол
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
The Ring обновил рейтинг лучших боксеров P4P. Место Усика изменилось
20.05.2024, 09:55 13
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
20.05.2024, 06:30 8
Футбол
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
19.05.2024, 23:20 2
Футбол
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем