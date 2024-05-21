Тони КРООС: «Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я есть сейчас»

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил решение завершить футбольную карьеру после Евро-2024:

«Я убежден, что это правильное решение. Я хотел завершить карьеру наилучшим образом, и этот сезон является одним из лучших в моей жизни. Моя цель состояла в том, чтобы закончить как можно лучше, этот сезон был одним из моих лучших. Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, какой я есть сейчас.

Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в «Реале», и так тому и быть. Я никогда не хотел переходить в другой клуб. Я мог бы поиграть еще несколько лет, но я не хотел сидеть на скамейке запасных, я хочу наслаждаться... запомните меня таким, этого игрока».

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.