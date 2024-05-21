ВИДЕО. Пушич рассказал о матче с Днепром-1, который длился более 4 часов
Главный тренер «Шахтера» дал интервью после игры против «Днепра-1»
Наставник донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал ничью своей команды в игре 29 тура УПЛ против «Днепра-1» (1:1).
«Нет смысла говорить что-то об игре, которая длилась так долго. Что хочу сказать, это то, что я очень горжусь своими игроками и очень уважаю их, нелегко играть пятичасовой матч. Конечно, сопернику было тяжело при тех же обстоятельствах. Сложно подобрать хорошие слова для этой ситуации. Всем трудно сохранять концентрацию в таких поединках, особенно игрокам. Хотя у нас получилось неплохо, учитывая, что мы сейчас играем просто так, ведь мы все выиграли», – сказал Пушич.
Смотрите полный комментарий Пушича на видео.
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