ВИДЕО. Пушич рассказал о матче с Днепром-1, который длился более 4 часов

Наставник донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал ничью своей команды в игре 29 тура УПЛ против «Днепра-1» (1:1).

«Нет смысла говорить что-то об игре, которая длилась так долго. Что хочу сказать, это то, что я очень горжусь своими игроками и очень уважаю их, нелегко играть пятичасовой матч. Конечно, сопернику было тяжело при тех же обстоятельствах. Сложно подобрать хорошие слова для этой ситуации. Всем трудно сохранять концентрацию в таких поединках, особенно игрокам. Хотя у нас получилось неплохо, учитывая, что мы сейчас играем просто так, ведь мы все выиграли», – сказал Пушич.

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