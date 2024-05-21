Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии
Гиорги Майсурадзе покинет «Динамо» Тбилиси
Житомирское «Полесье» подпишет грузинского правого защитника тбилисского «Динамо» Гиорги Майсурадзе, сообщает издание Geo Team.
По информации источника, 22-летний футболист подпишет с «волками» соглашение до завершения сезона 2027/28.
Срок действия контракта Гиорги с «Динамо» Тбилиси неизвестен, поэтому непонятно, придется ли «Полесью» платить деньги за игрока.
В этом сезоне Гиорги Майсурадзе провел 16 матчей за «Динамо» Тбилиси, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermatkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Грузии в 350 тысяч евро.
🚨 EXCLUSIVE: Dinamo Tbilisi's 22 y.o right back Giorgi Maisuradze will play for Ukrainian FC Zhytomyr 🟢🟡— Geo Team (@Geo__team) May 21, 2024
Georgian player will sign 4y Contract with Ukrainian club 🇺🇦 pic.twitter.com/q5bNonsqxJ
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