Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии

Житомирское «Полесье» подпишет грузинского правого защитника тбилисского «Динамо» Гиорги Майсурадзе, сообщает издание Geo Team.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет с «волками» соглашение до завершения сезона 2027/28.

Срок действия контракта Гиорги с «Динамо» Тбилиси неизвестен, поэтому непонятно, придется ли «Полесью» платить деньги за игрока.

В этом сезоне Гиорги Майсурадзе провел 16 матчей за «Динамо» Тбилиси, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermatkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Грузии в 350 тысяч евро.

