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  4. Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 14:33 |
746
0

Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии

Гиорги Майсурадзе покинет «Динамо» Тбилиси

21 мая 2024, 14:33 |
746
0
Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии
Twitter. Гиорги Майсурадзе

Житомирское «Полесье» подпишет грузинского правого защитника тбилисского «Динамо» Гиорги Майсурадзе, сообщает издание Geo Team.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет с «волками» соглашение до завершения сезона 2027/28.

Срок действия контракта Гиорги с «Динамо» Тбилиси неизвестен, поэтому непонятно, придется ли «Полесью» платить деньги за игрока.

В этом сезоне Гиорги Майсурадзе провел 16 матчей за «Динамо» Тбилиси, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermatkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Грузии в 350 тысяч евро.

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Полесье Житомир Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ чемпионат Грузии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Twitter
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