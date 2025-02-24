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  4. Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда
Италия
24 февраля 2025, 00:03 |
129
0

Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда

Кенан Йылдыз привлекает внимание испанского гранда

24 февраля 2025, 00:03 |
129
0
Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылыдз

Каталонская «Барселона» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает El Nacional.

По информации источника, 19-летний футболист обойдется испанскому гранду недешево. В тоже время Кенан может покинуть итальянский гранд, если по итогам сезоне команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. «Зебры» установили ценник на турка в размере около 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.

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Кенан Йылдыз Барселона Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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