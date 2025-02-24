Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда

Каталонская «Барселона» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает El Nacional.

По информации источника, 19-летний футболист обойдется испанскому гранду недешево. В тоже время Кенан может покинуть итальянский гранд, если по итогам сезоне команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. «Зебры» установили ценник на турка в размере около 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.