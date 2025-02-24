Golden Boy. Барселона нацелилась на суперталанта из итальянского гранда
Кенан Йылдыз привлекает внимание испанского гранда
Каталонская «Барселона» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает El Nacional.
По информации источника, 19-летний футболист обойдется испанскому гранду недешево. В тоже время Кенан может покинуть итальянский гранд, если по итогам сезоне команда не квалифицируется в Лигу чемпионов. «Зебры» установили ценник на турка в размере около 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 38 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после матча с «Карпатами»
В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season прошел ивент с топ-поединками