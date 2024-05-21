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  4. Дарья Снигур – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
21 мая 2024, 14:25 | Обновлено 21 мая 2024, 14:26
1643
0

Дарья Снигур – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

21 мая 2024, 14:25 | Обновлено 21 мая 2024, 14:26
1643
0
Дарья Снигур – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинка сразится против Деспины Папамихаил из Греции (№235 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после поединка Мартинцова – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 14:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).

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смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Дарья Снигур Деспина Папамихаил
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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