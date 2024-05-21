Дарья Снигур – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос
21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В первом раунде отбора украинка сразится против Деспины Папамихаил из Греции (№235 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после поединка Мартинцова – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 14:25 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 2024-м организаторы выделят на призовые на 7.82% больше, чем в предыдущем году
Эвандер принял участие в блиц-опросе