Дарья Снигур – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде отбора украинка сразится против Деспины Папамихаил из Греции (№235 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после поединка Мартинцова – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 14:25 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Дестени Айявой (№191 WTA) или Оксаной Селехметьєвой (№514 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА