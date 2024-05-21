С Роналду и Пепе. Заявка сборной Португалии на Евро-2024
Роберто Мартинес сделал свой выбор
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес определился с окончательной заявкой в 26 человек на Евро-2024.
Заявка Португалии:
Вратари: Диогу Кошта (ФК «Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон») и Рафаэл Леау («Милан»).
На групповом этапе Португалия сыграет с Турцией, Чехией и Грузией.
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