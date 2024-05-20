Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Украина. Первая лига
20 мая 2024, 17:28 |
938
0

Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?

В кулуарах поговаривают, что Владимир Дубинский готов существенно раскошелиться на футбол

20 мая 2024, 17:28 |
938
0
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
ФК Буковина

В январе нынешнего года в Первой лиге украинского футбола произошло отнюдь нерядовое событие – «Буковина» из Черновцов получила нового мощного спонсора в лице компании Dmart, принадлежащей бизнесмену Владимиру Дубинскому. На тот момент уже было понятно, что никаких шансов с ходу повыситься в классе, уже по итогам сезоне-2023/24, у «желто-черных» нет, и что сотрудничество «Буковины» с бизнесом Дубинского стоит рассматривать исключительно и как минимум как проект на ближайшие несколько лет.

И по весне «Буковина» действительно начала демонстрировать, что имеет амбиции в ближайшем будущем всерьез замахнуться на повторение своего лучшего к текущему моменту результата в истории украинского футбола времен независимости – шестого места в элитарном дивизионе. Пока «желто-черные» выступают в группе вылета Первой лиги, где с нынешними возможностями и составом чувствуют себя более чем спокойно. Последний фактор позволяет руководству «Буковины» уже сейчас понемногу готовиться к новому сезону в Первой лиге.

Недавно клуб из Черновцов отправил в отставку с поста главного тренера команды Андрея Мельничука, после чего в прессе сразу же начало появляться множество слухов о том, кто может возглавить «желто-черных» в новом сезоне. Причем фамилии называются весьма и весьма авторитетные в отечественном футболе – это и исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко, и экс-коуч молодежки «Шахтера», а также «Металлиста 1925» и «Зари» Валерий Кривенцов.


ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Как бы там ни было, но боссы «Буковины» решили уже сейчас продемонстрировать футбольной общественности свои амбиции, ведь увольнение Мельничука (работал на должности с августа 2022 года), причем по ходу второй части сезона, где «желто-черные» в принципе уже выполнили ключевую задачу, является ничем иным, как своего рода декларацией о намерениях уже в следующем сезоне явить футбольной Украине куда более мощный и амбициозный проект, нежели текущая «Буковина».

Для этого новый генеральный спонсор «Буковины», по слухам осведомленных источников, собирается уже в самое ближайшее время потратить колоссальные по меркам Первой лиги средства. Речь идет о 8,5 миллионах долларов, причем это исключительно под решение ближайших задач по выходу в УПЛ. А вот если реализовать первоначальные амбиции Владимира Дубинского удастся, то бюджет клуба якобы может быть увеличен до 25 миллионов долларов, из которых порядка 15 миллионов пойдут на усиление команды, а остальные средства будут вложены в развитие инфраструктуры.

Впрочем, сам Дубинский уже опроверг слухи о «космических бюджетах», хотя и дал понять, что улучшать инфраструктуру черновицкого клуба действительно необходимо, однако речь вряд ли зайдет об инвестициях на десятки миллионов долларов.

Слухи о столь щедрых инвестициях Дубинского в «Буковину» действительно вызывают определенную долю сомнений. Дело в том, что собственник компании Dmart далеко не является новичком для отечественного спорта. Владимир Дубинский еще в 2018 году создал СК «Прометей», основой которого стали одноименные баскетбольная и волейбольная команды, причем представленные как мужскими, так и женскими составами.

Инвестировать в профессиональный спорт Дубинский начинал в фактически родном для него городе Каменское Днепропетровской области. И здесь, в аспекте нынешней ситуации с «Буковиной», интересно будет упомянуть о том, что, согласно слухам, изначально Дубинский рассматривал возможность своего захода именно в профессиональный футбол. В 2018 году, напомним, из украинской Премьер-лиги как раз вылетела «Сталь», представлявшая в элите город Каменское (что правда, лишь формально, так как из-за отсутствия инфраструктуры должного уровня «сталевары» домашние матчи проводили то в Днепре, то в Киеве и Киевской области), что и освободило «нишу» для других инвесторов.

Однако тогда Дубинский вместе с советниками решили, что для вхождения в футбол потребуется значительно больше инвестиций, нежели для реализации планов в баскетболе и волейболе. Поэтому СК «Прометей» так и не обзавелся профессиональной футбольной командой, а спустя несколько лет, после разногласий Дубинского с городским головой Каменского Андреем Белоусовым, и вовсе перебрался в поселок Слобожанское, являющийся фактически географической окраиной областного центра – Днепра.


ФК Буковина

В баскетболе и волейболе Дубинский за шесть лет деятельности действительно добился значительных успехов. Однако о нем все равно знали и слышали немногие, ведь куда более популярным и престижным видом спорта в нашей стране является футбол. Так что до «игры миллионов» собственник компании Dmart в конечном итоге также добрался, тем более, что по имеющейся в открытых источниках информации, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Владимир Дубинский осел в Черновцах, куда вскоре передислоцировались и волейбольные команды СК «Прометей», в то время как мужская баскетбольная базируется в Прибалтике, и недавно во второй раз подряд стала триумфатором Латвийско-эстонской лиги.

В последнем аспекте история Дубинского в чем-то похожа на историю Геннадия Буткевича, для которого родным краем также является Днепропетровщина, однако который в профессиональный футбол зашел с командой из другого украинского региона. Только вот для Буткевича отправной точкой для участия в финансировании, а затем и фактическом управлении, футбольным клубом стала пандемия коронавируса, а для Дубинского – полномасштабное вторжение российской армии.

Нет сомнений, что лишь вопрос времени, когда Владимир Дубинский, как и ранее Геннадий Буткевич, превратится из ключевого спонсора в де-факто полноценного собственника футбольного клуба. И именно последнее обстоятельство, очевидно, способно будет привести к тем потенциально космическим инвестициям, о которых ходили слухи еще в начале весны. Ранее, кажется, ожидать чего-то подобного вряд ли стоит, хотя важно отмечать, что в целом возможности содержать футбольный проект на уровне нынешней УПЛ у Dmart и ее владельца, очевидно, имеются.

Впрочем, пока забегать вперед ни Дубинский, ни менежмент «Буковины», и не собираются. Клуб оценивает возможности начать сотрудничество со специалистом, который поможет ему уже в следующем сезоне квалифицироваться в УПЛ, после чего начнется кропотливая кадровая работа над усилением состава. Еще в зимнее трансферное окно «желто-черные» подписали нескольких известных по выступлениям в элите украинского футбола исполнителей, среди которых особо выделяются Максим Лопыренок и Игорь Солдат. Также в команде есть опытный Игорь Чайковский, но в целом текущая заявка «Буковины» не впечатляет, и с ней команду вряд ли можно будет считать фаворитом Первой лиги в следующем сезоне.


ФК Буковина

Если же «Буковине» летом действительно удастся подписать Шищенко, Кривенцова или другого достаточно опытного специалиста на должность наставника, а также оформить с десяток интересных трансферов футболистов, то команда из Черновцов реально еще до старта сезона станет однозначным фаворитом Первой лиги, продолжив «традиции» своих проектов-близнецов – «Полесья» и «Карпат».

Другое дело, что ранее Дубинский все-таки не имел опыта в профессиональном футболе, и далеко не факт, что у него сразу же получится преуспеть. Первоначальные инвестиции будут колоссальным подспорьем для успешного старта, однако не являются предопределяющим успех фактором. В конце концов, деньги могут попросту разойтись «туда-сюда», а результата это так и не даст. А вот насколько успешным окажется менеджмент «Буковины», под работу которого и будет выделяться финансирование от главного спонсора «желто-черных» – узнаем уже вскоре: сперва по тому, кого удастся зазвать на тренерский мостик, а затем и по результатам в новом сезоне.

А прописную истину о том, что деньги в футболе все-таки не выходят на поле и не обеспечивают результат в каждом конкретном матче всем нам в текущем сезоне УПЛ уже доказал «Металлист 1925» – проект, у инвесторов которого более чем амбициозные планы и нет ни малейших проблем с финансами, однако который в спортивном аспекте пробуксовывает настолько, что рискует уже в следующем сезоне оспаривать статус фаворита Первой лиги вместе с упомянутой в данном материале «Буковиной»…

По теме:
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
Итоговая таблица АПЛ. Чемпион известен, кто вышел в еврокубки, кто вылетел?
Буковина Черновцы Первая лига Украины Владимир Дубинский статьи эксклюзив выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Бокс | 20 мая 2024, 07:44 1
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком

Тайсон потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20 мая 2024, 07:22 3
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Бенфика начала переговоры по Слюбику
Футбол | 20.05.2024, 12:45
Бенфика начала переговоры по Слюбику
Бенфика начала переговоры по Слюбику
Фьюри рассказал об изменениях, которые он внесет в реванше с Усиком
Бокс | 20.05.2024, 08:24
Фьюри рассказал об изменениях, которые он внесет в реванше с Усиком
Фьюри рассказал об изменениях, которые он внесет в реванше с Усиком
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Футбол | 20.05.2024, 14:33
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
ВИДЕО. Последние слова Клоппа на Энфилде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
Динамо U-19 и Шахтер U-19 одержали победы. Какова ситуация в таблице?
18.05.2024, 17:12 4
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.05.2024, 01:21 7
Бокс
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика
19.05.2024, 19:17 2
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 2
Футбол
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
На бой Усика с Фьюри приехали четыре президента клубов УПЛ. Кто именно?
19.05.2024, 00:01 2
Бокс
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем