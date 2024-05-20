Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?

В январе нынешнего года в Первой лиге украинского футбола произошло отнюдь нерядовое событие – «Буковина» из Черновцов получила нового мощного спонсора в лице компании Dmart, принадлежащей бизнесмену Владимиру Дубинскому. На тот момент уже было понятно, что никаких шансов с ходу повыситься в классе, уже по итогам сезоне-2023/24, у «желто-черных» нет, и что сотрудничество «Буковины» с бизнесом Дубинского стоит рассматривать исключительно и как минимум как проект на ближайшие несколько лет.

И по весне «Буковина» действительно начала демонстрировать, что имеет амбиции в ближайшем будущем всерьез замахнуться на повторение своего лучшего к текущему моменту результата в истории украинского футбола времен независимости – шестого места в элитарном дивизионе. Пока «желто-черные» выступают в группе вылета Первой лиги, где с нынешними возможностями и составом чувствуют себя более чем спокойно. Последний фактор позволяет руководству «Буковины» уже сейчас понемногу готовиться к новому сезону в Первой лиге.

Недавно клуб из Черновцов отправил в отставку с поста главного тренера команды Андрея Мельничука, после чего в прессе сразу же начало появляться множество слухов о том, кто может возглавить «желто-черных» в новом сезоне. Причем фамилии называются весьма и весьма авторитетные в отечественном футболе – это и исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко, и экс-коуч молодежки «Шахтера», а также «Металлиста 1925» и «Зари» Валерий Кривенцов.



ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Как бы там ни было, но боссы «Буковины» решили уже сейчас продемонстрировать футбольной общественности свои амбиции, ведь увольнение Мельничука (работал на должности с августа 2022 года), причем по ходу второй части сезона, где «желто-черные» в принципе уже выполнили ключевую задачу, является ничем иным, как своего рода декларацией о намерениях уже в следующем сезоне явить футбольной Украине куда более мощный и амбициозный проект, нежели текущая «Буковина».

Для этого новый генеральный спонсор «Буковины», по слухам осведомленных источников, собирается уже в самое ближайшее время потратить колоссальные по меркам Первой лиги средства. Речь идет о 8,5 миллионах долларов, причем это исключительно под решение ближайших задач по выходу в УПЛ. А вот если реализовать первоначальные амбиции Владимира Дубинского удастся, то бюджет клуба якобы может быть увеличен до 25 миллионов долларов, из которых порядка 15 миллионов пойдут на усиление команды, а остальные средства будут вложены в развитие инфраструктуры.

Впрочем, сам Дубинский уже опроверг слухи о «космических бюджетах», хотя и дал понять, что улучшать инфраструктуру черновицкого клуба действительно необходимо, однако речь вряд ли зайдет об инвестициях на десятки миллионов долларов.

Слухи о столь щедрых инвестициях Дубинского в «Буковину» действительно вызывают определенную долю сомнений. Дело в том, что собственник компании Dmart далеко не является новичком для отечественного спорта. Владимир Дубинский еще в 2018 году создал СК «Прометей», основой которого стали одноименные баскетбольная и волейбольная команды, причем представленные как мужскими, так и женскими составами.

Инвестировать в профессиональный спорт Дубинский начинал в фактически родном для него городе Каменское Днепропетровской области. И здесь, в аспекте нынешней ситуации с «Буковиной», интересно будет упомянуть о том, что, согласно слухам, изначально Дубинский рассматривал возможность своего захода именно в профессиональный футбол. В 2018 году, напомним, из украинской Премьер-лиги как раз вылетела «Сталь», представлявшая в элите город Каменское (что правда, лишь формально, так как из-за отсутствия инфраструктуры должного уровня «сталевары» домашние матчи проводили то в Днепре, то в Киеве и Киевской области), что и освободило «нишу» для других инвесторов.

Однако тогда Дубинский вместе с советниками решили, что для вхождения в футбол потребуется значительно больше инвестиций, нежели для реализации планов в баскетболе и волейболе. Поэтому СК «Прометей» так и не обзавелся профессиональной футбольной командой, а спустя несколько лет, после разногласий Дубинского с городским головой Каменского Андреем Белоусовым, и вовсе перебрался в поселок Слобожанское, являющийся фактически географической окраиной областного центра – Днепра.



ФК Буковина

В баскетболе и волейболе Дубинский за шесть лет деятельности действительно добился значительных успехов. Однако о нем все равно знали и слышали немногие, ведь куда более популярным и престижным видом спорта в нашей стране является футбол. Так что до «игры миллионов» собственник компании Dmart в конечном итоге также добрался, тем более, что по имеющейся в открытых источниках информации, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Владимир Дубинский осел в Черновцах, куда вскоре передислоцировались и волейбольные команды СК «Прометей», в то время как мужская баскетбольная базируется в Прибалтике, и недавно во второй раз подряд стала триумфатором Латвийско-эстонской лиги.

В последнем аспекте история Дубинского в чем-то похожа на историю Геннадия Буткевича, для которого родным краем также является Днепропетровщина, однако который в профессиональный футбол зашел с командой из другого украинского региона. Только вот для Буткевича отправной точкой для участия в финансировании, а затем и фактическом управлении, футбольным клубом стала пандемия коронавируса, а для Дубинского – полномасштабное вторжение российской армии.

Нет сомнений, что лишь вопрос времени, когда Владимир Дубинский, как и ранее Геннадий Буткевич, превратится из ключевого спонсора в де-факто полноценного собственника футбольного клуба. И именно последнее обстоятельство, очевидно, способно будет привести к тем потенциально космическим инвестициям, о которых ходили слухи еще в начале весны. Ранее, кажется, ожидать чего-то подобного вряд ли стоит, хотя важно отмечать, что в целом возможности содержать футбольный проект на уровне нынешней УПЛ у Dmart и ее владельца, очевидно, имеются.

Впрочем, пока забегать вперед ни Дубинский, ни менежмент «Буковины», и не собираются. Клуб оценивает возможности начать сотрудничество со специалистом, который поможет ему уже в следующем сезоне квалифицироваться в УПЛ, после чего начнется кропотливая кадровая работа над усилением состава. Еще в зимнее трансферное окно «желто-черные» подписали нескольких известных по выступлениям в элите украинского футбола исполнителей, среди которых особо выделяются Максим Лопыренок и Игорь Солдат. Также в команде есть опытный Игорь Чайковский, но в целом текущая заявка «Буковины» не впечатляет, и с ней команду вряд ли можно будет считать фаворитом Первой лиги в следующем сезоне.



ФК Буковина

Если же «Буковине» летом действительно удастся подписать Шищенко, Кривенцова или другого достаточно опытного специалиста на должность наставника, а также оформить с десяток интересных трансферов футболистов, то команда из Черновцов реально еще до старта сезона станет однозначным фаворитом Первой лиги, продолжив «традиции» своих проектов-близнецов – «Полесья» и «Карпат».

Другое дело, что ранее Дубинский все-таки не имел опыта в профессиональном футболе, и далеко не факт, что у него сразу же получится преуспеть. Первоначальные инвестиции будут колоссальным подспорьем для успешного старта, однако не являются предопределяющим успех фактором. В конце концов, деньги могут попросту разойтись «туда-сюда», а результата это так и не даст. А вот насколько успешным окажется менеджмент «Буковины», под работу которого и будет выделяться финансирование от главного спонсора «желто-черных» – узнаем уже вскоре: сперва по тому, кого удастся зазвать на тренерский мостик, а затем и по результатам в новом сезоне.

А прописную истину о том, что деньги в футболе все-таки не выходят на поле и не обеспечивают результат в каждом конкретном матче всем нам в текущем сезоне УПЛ уже доказал «Металлист 1925» – проект, у инвесторов которого более чем амбициозные планы и нет ни малейших проблем с финансами, однако который в спортивном аспекте пробуксовывает настолько, что рискует уже в следующем сезоне оспаривать статус фаворита Первой лиги вместе с упомянутой в данном материале «Буковиной»…