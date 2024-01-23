Владелец Прометея будет финансировать футбольный клуб Первой лиги
У «Буковины» появится новый спонсор
Как стало известно Sport.ua, владелец баскетбольного и волейбольного клуба «Прометей» Владимир Дубинский намерен взять под свою опеку черновицкую «Буковину».
После начала вторжения Дубинский осел в Черновцах. Он финансово поддерживает местный клуб «Буковина».
По нашей информации, украинский бизнесмен хочет построить амбициозный футбольный клуб на Буковине и готов вкладывать в развитие инфраструктуры и вкладывать деньги в состав команды.
Сейчас владельцем клуба является Общественная организация «ФСК Буковина» (13 членов) при поддержке Черновицкого городского совета Черновицкой ОГА. Дубинский намерен стать владельцем клуба.
В текущем сезоне «Буковина» выступает в Первой лиге. Во второй части сезона команда Андрея Мельничука будет выступать в группе выбывания.
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