Источник: Буковина в следующем сезоне получит космический бюджет
Игорь Бурбас утверждает, что для выхода в УПЛ клуб планирует потратить 300 млн грн
ФК «Буковина» в следующем сезоне будет иметь рекордный бюджет и задачу пробиться в УПЛ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
«По моей информации, в следующем сезоне для выхода в УПЛ в Черновцах планируют потратить 8,5 млн долларов (300 миллионов гривен – прим.). Для клуба Первой Лиги это космическая цифра.
А в случае успешного достижения цели, уже в самой элите бюджет собираются увеличить до 25 млн долларов (970 млн грн). 15 млн из них пойдут на команду, а остальное на оборудование стадиона высококачественным светом, подогревом поля и всем остальным, необходимым для участия в УПЛ.
Тектонические изменения в клубе происходят с приходом нового инвестора этой зимой. Нынешний сезон является переходным, цель пока скромная – остаться в Первой Лиге», – написал Бурбас.
Отметим, что «Буковина» будет играть под патронатом Владимира Дубинского. Этот днепровский бизнесмен больше известен в волейболе и баскетболе как владелец одноименных команд «Прометей».
Ранее «Буковина» подписала полузащитника «Шахтера».
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