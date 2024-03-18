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Украина. Первая лига
18 марта 2024, 13:29 |
1018
2

Источник: Буковина в следующем сезоне получит космический бюджет

Игорь Бурбас утверждает, что для выхода в УПЛ клуб планирует потратить 300 млн грн

18 марта 2024, 13:29 |
1018
2
Источник: Буковина в следующем сезоне получит космический бюджет
ФК Буковина

ФК «Буковина» в следующем сезоне будет иметь рекордный бюджет и задачу пробиться в УПЛ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«По моей информации, в следующем сезоне для выхода в УПЛ в Черновцах планируют потратить 8,5 млн долларов (300 миллионов гривен – прим.). Для клуба Первой Лиги это космическая цифра.

А в случае успешного достижения цели, уже в самой элите бюджет собираются увеличить до 25 млн долларов (970 млн грн). 15 млн из них пойдут на команду, а остальное на оборудование стадиона высококачественным светом, подогревом поля и всем остальным, необходимым для участия в УПЛ.

Тектонические изменения в клубе происходят с приходом нового инвестора этой зимой. Нынешний сезон является переходным, цель пока скромная – остаться в Первой Лиге», – написал Бурбас.

Отметим, что «Буковина» будет играть под патронатом Владимира Дубинского. Этот днепровский бизнесмен больше известен в волейболе и баскетболе как владелец одноименных команд «Прометей».

Ранее «Буковина» подписала полузащитника «Шахтера».

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Буковина Черновцы Игорь Бурбас бюджет Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
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Умник
Официально Судаков игрок Буковины.
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ViAn
Дубинський у футболі - дійсно цікаво. Хоча у футболі побудувати успішну команду важче набагато, ніж у баскетболі. 
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0
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