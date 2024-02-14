ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала полузащитника Шахтера

Клуб Первой лиги «Буковина» официально сообщил о подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Даниила Гончарука. Речь идет о полноценном трансфере, контракт с 21-летним фланговым полузащитником рассчитан на полтора года с опцией продления еще на год.

Первую часть нынешнего сезона Гончарук провел в аренде в «Кривбассе». Однако в составе команды Юрия Вернидуба хавбек принял участие лишь в одном матче УПЛ, выйдя на замену в концовке поединка против «Металлиста 1925».

«Буковина» во второй части сезона будет играть в группе борьбы за выживание в Первой лиге.