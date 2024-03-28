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Украина. Первая лига
28 марта 2024, 20:50 |
598
0

В Буковине оценили слухи о «космическом бюджете и зарплатах»

Дубинский все отрицает

28 марта 2024, 20:50 |
598
0
В Буковине оценили слухи о «космическом бюджете и зарплатах»
ФК Буковина

Владелец клуба Первой лиги «Буковина» Владимир Дубинский прокомментировал недавнюю информацию о том, что у клуба с нового сезона будут «космический бюджет и зарплаты» с прицелом на УПЛ.

«Мы спокойно относимся к возможным расходам, но по поводу космических бюджетов... Я не знаю, кто это делает, кто это разгоняет. Мы хотим сосредоточиться на украинских игроках, мы не можем тратить какие-то большие деньги, потому что у нас их нет. Политика такая, что зарплаты в «Буковине» не будет отличаться от тех, которые есть у клубов Первой лиги».

«Никаких десятков миллионов долларов. Нам нужно решать вопросы с полями и все остальное. Нет никакого смысла в наше время тратить какие-то десятки миллионы», – сказал Дубинский.

Сейчас команда играет в группе Выбывание Первой лиги.

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Буковина Черновцы Первая лига Украины Владимир Дубинский
Источник Профутбол Digital
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