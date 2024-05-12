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Украина. Первая лига
12 мая 2024, 23:23 | Обновлено 12 мая 2024, 23:35
223
1

Отставка в Буковине. Коуч Полесья может возглавить команду из Черновцов

Черновицкий клуб рассматривает вариант с назначением Сергея Шищенко

12 мая 2024, 23:23 | Обновлено 12 мая 2024, 23:35
223
1
Отставка в Буковине. Коуч Полесья может возглавить команду из Черновцов
ФК Полесье. Сергей Шищенко

12 мая после домашнего поражения в группе «Выбывание» Первой лиги от «Кременя» (0:1) на заседании наблюдательного совета «Буковины» было решено уволить главного тренера черновицкой команды Андрея Мельничука и его первого ассистента Сергея Соловьева.

Исполнять обязанности главного тренера в двух заключительных матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов.

Как стало известно Sport.ua, вскоре будет сформирован новый тренерский штаб «Буковины». Главный претендент на должность наставника – Сергей Шищенко, ныне исполняющий обязанности главного тренера «Полесья». Если в Житомире по окончании текущего сезона решат отказаться от его услуг, то в Буковине будут готовы сразу же начать с ним переговоры. Тем более, что в 2016 году Шищенко уже возглавлял «Буковину».

Среди претендентов в новом сезоне УПЛ стать у руля «Полесья» чаще всего называют фамилии Юрия Максимова и Романа Григорчука.

«Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 35 очков, но в Черновцах не скрывают, что перед командой летом будет поставлена задача – завоевать путевку в УПЛ.

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Буковина Черновцы отставка Андрей Мельничук Сергей Соловьев Сергей Шищенко назначение тренера Полесье Житомир Юрий Максимов Роман Григорчук Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Стремяжная Правда
Диво дивне, виїзді ігри Буковина виграє, а дома аутсайдерам програє....."совпадєніє"не думаю 😁😁😁
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