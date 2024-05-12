Отставка в Буковине. Коуч Полесья может возглавить команду из Черновцов

12 мая после домашнего поражения в группе «Выбывание» Первой лиги от «Кременя» (0:1) на заседании наблюдательного совета «Буковины» было решено уволить главного тренера черновицкой команды Андрея Мельничука и его первого ассистента Сергея Соловьева.

Исполнять обязанности главного тренера в двух заключительных матчах будет спортивный директор Григорий Чурилов.

Как стало известно Sport.ua, вскоре будет сформирован новый тренерский штаб «Буковины». Главный претендент на должность наставника – Сергей Шищенко, ныне исполняющий обязанности главного тренера «Полесья». Если в Житомире по окончании текущего сезона решат отказаться от его услуг, то в Буковине будут готовы сразу же начать с ним переговоры. Тем более, что в 2016 году Шищенко уже возглавлял «Буковину».

Среди претендентов в новом сезоне УПЛ стать у руля «Полесья» чаще всего называют фамилии Юрия Максимова и Романа Григорчука.

«Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 35 очков, но в Черновцах не скрывают, что перед командой летом будет поставлена задача – завоевать путевку в УПЛ.