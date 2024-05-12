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Чемпионат Украины
Буковина
12.05.2024 14:15 – FT 0 : 1
Кремень
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Украина. Первая лига
12 мая 2024, 19:31 | Обновлено 12 мая 2024, 19:40
281
0

Нива Т разгромила Металлург, Буковина дома сенсационно уступила

12 мая состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины

12 мая 2024, 19:31 | Обновлено 12 мая 2024, 19:40
281
0
Нива Т разгромила Металлург, Буковина дома сенсационно уступила
ФК Буковина. Василий Палагнюк

12 мая состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины.

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Нива Тернополь разгромила Металлург (4:0), Буковина дома сенсационно уступила команде Кремень (0:1).

Первая лига. Второй раунд. 12 мая, 26-й тур

Группа выбывания

13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 4:0

Голы: Кицун, 45+1, Галадей, 46, Дорошенко, 65, Ризнык, 90.

14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг – 0:1

Гол: Новотрясов, 26 (автогол)

Турнирная таблица

События матча

26’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Артур Новотрясов (Буковина).
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Металлург Запорожье Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Буковина Черновцы Артур Новотрясов Василий Палагнюк
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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