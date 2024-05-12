Нива Т разгромила Металлург, Буковина дома сенсационно уступила
12 мая состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины
12 мая состоялись два поединка Первой лиги чемпионата Украины.
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Нива Тернополь разгромила Металлург (4:0), Буковина дома сенсационно уступила команде Кремень (0:1).
Первая лига. Второй раунд. 12 мая, 26-й тур
Группа выбывания
13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье – 4:0
Голы: Кицун, 45+1, Галадей, 46, Дорошенко, 65, Ризнык, 90.
14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг – 0:1
Гол: Новотрясов, 26 (автогол)
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