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Чемпионат Украины
Буковина
12.05.2024 14:15 - : -
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 мая 2024, 12:10 |
71
0

Нива Т – Металлург, Буковина – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 12 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги

12 мая 2024, 12:10 |
71
0
Нива Т – Металлург, Буковина – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE

12 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 12 мая, 26-й тур

Группа выбывания

  • 13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
  • 14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг

Турнирная таблица

13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье

14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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