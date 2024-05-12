Украина. Первая лига12 мая 2024, 12:10 |
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Нива Т – Металлург, Буковина – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 12 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги
12 мая 2024, 12:10 |
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12 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 12 мая, 26-й тур
Группа выбывания
- 13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
- 14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг
Турнирная таблица
13:30. Нива Тернополь – Металлург Запорожье
14:15. Буковина Черновцы – Кремень Кременчуг
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