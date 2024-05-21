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21 мая 2024, 15:22 |
757
0

В израильском футболе состоялась самая длительная серия пенальти в истории

Команды пробили аж 56 послематчевых пенальти

21 мая 2024, 15:22 |
757
0
В израильском футболе состоялась самая длительная серия пенальти в истории

В полуфинале плей-офф за выход во вторую лигу чемпионата Израиля между клубами «Димона» и «Шимшон» случилось историческое событие – самая длительная серия пенальти в истории.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, после чего в серии пенальти команды нанесли на двоих суммарно 56 ударов. Победу со счетом 23:22 одержала «Димона».

Предыдущий рекорд самой длительной серии пенальти был установлен в 2022 году в Мемориальном кубке в северо-восточной Англии. Тогда команды Вашингтон» и «Бедлингтон» на двоих пробили 54 пенальти.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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