В израильском футболе состоялась самая длительная серия пенальти в истории

В полуфинале плей-офф за выход во вторую лигу чемпионата Израиля между клубами «Димона» и «Шимшон» случилось историческое событие – самая длительная серия пенальти в истории.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 2:2, после чего в серии пенальти команды нанесли на двоих суммарно 56 ударов. Победу со счетом 23:22 одержала «Димона».

Предыдущий рекорд самой длительной серии пенальти был установлен в 2022 году в Мемориальном кубке в северо-восточной Англии. Тогда команды Вашингтон» и «Бедлингтон» на двоих пробили 54 пенальти.

