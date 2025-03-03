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  4. Будимир – лучший голеадор в истории Осасуны в Ла Лиге
Испания
03 марта 2025, 21:17 |
168
0

Будимир – лучший голеадор в истории Осасуны в Ла Лиге

Хорват отметился забитым мячом в ворота «Валенсии»

03 марта 2025, 21:17 |
168
0
Будимир – лучший голеадор в истории Осасуны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

Анте Будимир в игре против «Валенсии» забил свой 58-й мяч за «Осасуну» в чемпионате и побил рекорд клуба по количеству голов в Ла Лиге (58).

2 марта состоялась встреча 26-го тура испанского чемпионата между «Осасуной» и «Валенсией». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

До Будимира рекордсменом «Осасуны» по количеству голов в Ла Лиге был Сабино Андонеги (57).

В этом сезоне чемпионата Испании Анте принял участие в 26 матчах, забив 14 голов и отдал 2 результативные передачи. «Осасуна» находится на 11-й позиции в турнирной таблице лиги (7 побед, 12 ничьих, 7 поражений).

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига статистика рекорд Анте Будимир
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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