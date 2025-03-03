Будимир – лучший голеадор в истории Осасуны в Ла Лиге

Анте Будимир в игре против «Валенсии» забил свой 58-й мяч за «Осасуну» в чемпионате и побил рекорд клуба по количеству голов в Ла Лиге (58).

2 марта состоялась встреча 26-го тура испанского чемпионата между «Осасуной» и «Валенсией». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

До Будимира рекордсменом «Осасуны» по количеству голов в Ла Лиге был Сабино Андонеги (57).

В этом сезоне чемпионата Испании Анте принял участие в 26 матчах, забив 14 голов и отдал 2 результативные передачи. «Осасуна» находится на 11-й позиции в турнирной таблице лиги (7 побед, 12 ничьих, 7 поражений).