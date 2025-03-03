Будимир – лучший голеадор в истории Осасуны в Ла Лиге
Хорват отметился забитым мячом в ворота «Валенсии»
Анте Будимир в игре против «Валенсии» забил свой 58-й мяч за «Осасуну» в чемпионате и побил рекорд клуба по количеству голов в Ла Лиге (58).
2 марта состоялась встреча 26-го тура испанского чемпионата между «Осасуной» и «Валенсией». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3.
До Будимира рекордсменом «Осасуны» по количеству голов в Ла Лиге был Сабино Андонеги (57).
В этом сезоне чемпионата Испании Анте принял участие в 26 матчах, забив 14 голов и отдал 2 результативные передачи. «Осасуна» находится на 11-й позиции в турнирной таблице лиги (7 побед, 12 ничьих, 7 поражений).
58 - Osasuna's top scorers in @LaLigaEN:— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2025
58 - ANTE BUDIMIR 🇭🇷
57 - Sabino Andonegui 🇪🇸
45 - Jan Urban 🇵🇱
Record. pic.twitter.com/bxmA6XA4wg
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