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Испания
03 марта 2025, 02:13 | Обновлено 03 марта 2025, 02:14
27
0

ВИДЕО. Триллер в Ла Лиге. Осасуна и Валенсия устроили шоу на 6 голов

5 из них были забиты еще в первом тайме

03 марта 2025, 02:13 | Обновлено 03 марта 2025, 02:14
27
0
ВИДЕО. Триллер в Ла Лиге. Осасуна и Валенсия устроили шоу на 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта состоялись матчи 26-го тура Ла Лиги.

«Осасуна» на своем поле принимала „Валенсию“. Уже на 14-й минуте гости повели в счете благодаря голу Диего Лопеса. На 26-й Аймар Орос сравнял, но на 32-й Умар Садик снова вывел «Валенсию» вперед.

Концовка первого тайма осталась за хозяевами. На 39-й минуте Орос оформил дубль, а на 45-й Анте Будимир реализовал пенальти - 3:2.

Счет не менялся вплоть до 87-й минуты, когда Садик оформил дубль и установил финальные 3:3.

В другом матче «Леганес» на 90+2-й минуте вырвал победу над «Хетафе» благодаря голу Диего Гарсии.

«Мальорка» и «Алавес» разошлись миром (1:1). На 9-й минуте Такума Асано вывел хозяев вперед, а на 68-й Кике Гарсия восстановил равновесие.

Ла Лига. 26-й тур

Осасуна – Валенсия – 3:3

Голы: Орос, 26, 39, Будимир, 45 (пенальти), – Лопес, 14, Садик, 32, 87

Леганес – Хетафа – 1:0

Гол: Гарсия, 90+2

Мальорка – Алавес – 1:1

Голы: Асано, 9, – Гарсия, 68

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Такума Асано (Мальорка).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Осасуна
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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