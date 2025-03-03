ВИДЕО. Триллер в Ла Лиге. Осасуна и Валенсия устроили шоу на 6 голов

2 марта состоялись матчи 26-го тура Ла Лиги.

«Осасуна» на своем поле принимала „Валенсию“. Уже на 14-й минуте гости повели в счете благодаря голу Диего Лопеса. На 26-й Аймар Орос сравнял, но на 32-й Умар Садик снова вывел «Валенсию» вперед.

Концовка первого тайма осталась за хозяевами. На 39-й минуте Орос оформил дубль, а на 45-й Анте Будимир реализовал пенальти - 3:2.

Счет не менялся вплоть до 87-й минуты, когда Садик оформил дубль и установил финальные 3:3.

В другом матче «Леганес» на 90+2-й минуте вырвал победу над «Хетафе» благодаря голу Диего Гарсии.

«Мальорка» и «Алавес» разошлись миром (1:1). На 9-й минуте Такума Асано вывел хозяев вперед, а на 68-й Кике Гарсия восстановил равновесие.

Ла Лига. 26-й тур

Осасуна – Валенсия – 3:3

Голы: Орос, 26, 39, Будимир, 45 (пенальти), – Лопес, 14, Садик, 32, 87

Леганес – Хетафа – 1:0

Гол: Гарсия, 90+2

Мальорка – Алавес – 1:1

Голы: Асано, 9, – Гарсия, 68